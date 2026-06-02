Shaiel Di Gregorio gritará Venezuela en el Miss Teen Mundial 2026

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Shaiel Di Gregorio, estudiante de comunicación, modelo y reina de belleza, será la encargada de representar el tricolor venezolano en la edición 2026 del certamen Miss Teen Mundial, en El Salvador.

Rumbo a Centroamérica

Salida del concurso TMF, la guapa morena, que refleja esa belleza criolla muy al estilo de Norkys Batista o Sthefany Gutiérrez, sostuvo una entrevista exclusiva con Meridiano, hablando de su preparación, formación académica y su sueño en el futuro de ingresar a las filas del Miss Venezuela.

Shaiel tiene una formación de primera a cargo de importantes entrenadores venezolanos, como Daniel Campos en el área de pasarela. Además de maquilladores, estilistas, diseñadores y su director nacional, Dery Pabón Niño, quien la estará acompañando en la travesía hasta El Salvador.

Desde su coronación en noviembre de 2025, la joven de tan solo 18 añitos se prepara para el reto de llamarse Venezuela y buscar el triunfo en la nación centroamericana.

Confía en su belleza, fuerza, equipo y reconoce que desde el año pasado hasta este mes de junio de 2026 ha sido una evolución increíble.

“La persona que era antes de entrar al TMF a la de ahorita es totalmente diferente. Era una niña y hoy me considero una mujer con grandes sueños y metas que espero lograr con mucha entrega”, dijo a Meridiano.

Dale play y disfruta de la entrevista completa.