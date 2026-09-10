Señalamientos de "abusos sexuales" contra Julio Iglesias llegan hasta la ONU

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El tema de abusos sexuales parece no tener fin en la vida del reconocido cantante y compositor español Julio Iglesias. Las dos denunciantes han llegado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidiendo protección por supuestas represalias.

Denuncia y solicitud de protección internacional

Medios internacionales han informado que las dos exempleadas del intérprete de “Me olvidé de vivir”, temen por sus vidas, teniendo que recurrir a la ONG Women's Link para pedir intervención y protección en el caso que hicieron público en enero de este 2026.

Fue el 3 de septiembre que las dos exempleadas domésticas presentaron un documento que fue remitido a la ONU, como una preocupación por supuesta falta de respuesta de las autoridades españolas en el caso.

Ambas mujeres, según origen latino y que se identifican como Rebeca y Laura, en España las autoridades pertinentes no han cumplido con la investigación del caso, pidiendo tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, para que pueda ser una investigación efectiva e independiente.

Women's Link también pide que ambas mujeres y sus familiares sean resguardados y protegidos de cualquier supuesto ataque que podría sufrir “proveniente” del artista de 82 años, uno de los más importantes de la música romántica.

Detalles de las acusaciones

Las dos mujeres denuncian al artista por hechos que, según testimonios, ocurrieron en 2021, durante una casa de vacacionar en República Dominicana y Bahamas.

Una de las denunciantes asegura que durante el periodo en el que trabajaba para el cantante habría sido obligada a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes destinados a detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.