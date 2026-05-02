Respetado periodista de Telemundo visita Venezuela ¡Bienvenido!

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El periodista de la cadena Telemundo, Julio Vaqueiro, se encuentra en Caracas, Venezuela, así lo ha revelado en su perfil oficial de Instagram.

Llegada a Venezuela

El hombre imagen principal de Noticias Telemundo, arribó a Venezuela como parte del primer vuelo entre Miami y Caracas que se realizó el jueves 30 de mayo.

En Instagram el mexicano compartió un vídeo en el avión arribando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Vaqueiro destacó que regresa al país después de siete años y de nuevo de la mano de Telemundo, canal en el que tiene gran éxito en su carrera periodística

Uno de los sitios visitados por el periodista es la Plaza Francia en Altamira, dónde ha posado muy sonriente con las cámaras y el equipo de producción, grabando para Noticias Telemundo.

Mensaje de Julio

"Después de siete años vuelvo a Venezuela en el mismo vuelo", dijo en Instagram.

Los mensajes de bienvenida no se han hecho esperar en internautas, por verlo de nuevo en tierras venezolanas.

Finalmente, Julio destacó que es un paso grande ver a las dos naciones reanudar relaciones.