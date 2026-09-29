Reina se lanzó contra el Miss Mundo 2026: "Tenían a la ganadora"

Andrea Romero, la representante de Colombia en el Miss Mundo 2026 celebrado en Vietnam, se lanzó en contra de la organización, asegurando que ya tenían a la ganadora y semifinalistas escogidas.

Palabras de Miss Mundo Colombia

A través de un Live en Instagram, la modelo habló de supuestas irregularidades que se vivieron en la contienda mundial, señalando que durante el último ensayo la organización hizo practicar a la ganadora y a las semifinalistas.

Sin filtros, declaró que la organización dirigida por Julia Morley y el jurado ya tenían a las chicas que llegarían al top 6, siendo República Dominicana, España, Malasia, Eritrea, Sudáfrica y Vietnam las seleccionadas.

Indicó que el cuadro de finalistas y la misma ganadora coincidieron con los nombres dados en la final.

“Fueron las mismas que estuvieron en la práctica del día anterior. Las seis fueron finalistas en el ensayo anterior, fue el último ensayo que tuvimos un día antes de la gran final”, dijo Andrea.

Mensaje sobre su no clasificación

El público quedó impactado por las declaraciones de la belleza colombiana, quien quedó fuera del top 40 en la gran final, al igual que Miss Venezuela, Mística Núñez.

Asimismo, Romero rechazó todos los comentarios en redes sociales de que no había ingresado al cuadro final por el vestido, un diseño azul del filipino Leo Almodal.

Andrea logró clasificar en 3 de los Fast Track.