Joheirry Mola, representante de República Dominicana, gana Miss Mundo 2026

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La dominicana Joheirry Mola ganó el certamen de Miss Mundo 2026, siendo la segunda caribeña en llevarse la emblemática corona azul, luego de Mariasela Álvarez en 1982.

Nueva reina de la "Belleza con Propósito"

Mola se convirtió en una de las favoritas del público por el excelente desempeñó que tuvo en la competencia de Top Model realizada hace días en Vietnam.

Elisabeth Reynés de España quedó de primera finalista, mientras que Taanusiya Chetty de Malasia, ocupó el puesto de segunda finalista.

La caribeña de 24 años es modelo, empresaria, administradora de empresas y trabaja como corresponsal de Univisión en Nueva York.

Durante su participación en la contienda mundial, Mola llamó la atención por su proyecto de Belleza con Propósito, basado en una organización sin fines de lucro llamada “Voices of Tomorrow”, con la que ayuda a niños y jóvenes tengan buen dominio del inglés.

La nueva reina se impuso en la final pasando al top 40, luego al top 20 y top 12 y finalmente al top 6, en el que salió victoriosa en la ronda de preguntas y respuestas.

Pasaron 44 años para que República Dominicana conquistara de nuevo el título de belleza, siendo la primera en 1982 con Mariasela Álvarez, hoy una reconocida conductora de televisión.