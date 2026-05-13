Reina del Miss Venezuela se convierte en madre por tercera vez ¡Felicidades!

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La familia de la Miss Venezuela Mundo 2017, Veruska Ljubisavljević sigue creciendo. La exreina de belleza sorprendió a sus seguidores al confirmar el nacimiento de Carlota Isabelle, su primera niña y tercer retoño junto a su pareja, el venezolano Daniel Bandres.

La noticia rápidamente generó reacciones en el público y, sin duda alguna, la hermosa carita de la princesa causó ternura en quienes celebraron esta nueva etapa de la recordada y polémica ganadora del certamen.

Nace Carlota Isabella, la primera niña de Veruska

Carlota Isabelle llega para convertirse en la consentida de la casa y en la primera hija de la pareja, luego del nacimiento de sus dos pequeños hermanos. A través de sus redes sociales, Ljubisavljević compartió imágenes de la pequeña.

“Bienvenida mi amor, que bella eres”, publicó en sus historias la tarde del martes 12 de mayo. Desde entonces, ha estado reposteando los bonitos mensajes que ha recibido por parte de personas cercanas a la familia.

Por su parte, el feliz padre también compartió la noticia en Instagram: “Bienvenida mi princesa soñada. Carlota Isabelle Bandres Ljubisavljevic. Gracias por llegar a nuestra familia y hacerla más unida. Tus hermanos y tus papás te aman con todo nuestro corazón”.

La bebé, al igual que Daniel y Simón, es fruto de la relación entre Veruska y Daniel Bandres, romance que salió a la luz pública en 2021 y desde entonces se ha mantenido bastante estable, aunque lejos del exceso de exposición mediática.

¿Quién es Veruska Ljubisavljevic?

Veruska Betania Ljubisavljević Rodríguez es una modelo, publicista, presentadora y exreina de belleza venezolana nacida en Caracas el 2 de enero de 1991.

Saltó a la fama nacional tras coronarse como Miss Venezuela Mundo 2017, título que le dio el derecho de representar al país en el certamen internacional Miss World 2018, celebrado en China. Durante su participación en Miss Mundo logró posicionarse dentro del Top 30.

Más allá de las pasarelas, Veruska es licenciada en Publicidad y también cuenta con formación como chef pastelera, una faceta poco conocida entre muchos de sus seguidores. Además, ha trabajado como modelo e imagen de distintas campañas comerciales en Venezuela.