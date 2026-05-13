Raquel Lares despierta alarma tras compartir imagen desde el hospital

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La locutora y exreina de belleza venezolana Raquel Lárez posteó en su perfil de Instagram, una fotografía desde la cama de un centro de salud.

Lares: "Dios dispone"

La expareja del animador Gilberto Correa y participante del Miss Venezuela 1986, posó muy seria en una cama con vendas y vías en una de sus manos.

Raquel detalló que el incidente ocurrió el pasado domingo 10 de mayo, precisamente durante la celebración del Día de las Madres.

“No estaba en mis planes pasar un día tan especial así. Pero uno propone y Dios dispone. La Salud primero, todo estará bien. Ocupándome”, escribió en su perfil de Instagram, sin revelar detalles.

Solidaridad en el gremio

La publicación despertó comentarios de preocupación por su salud, en especial de excompañeras del Miss como Bárbara Palacios, Catherine Fulop, Carolina Perpetuo y Yukency Sapucki, quienes le desearon una pronta recuperación.

Hasta la creación de este artículo, Lares no ha revelado qué le sucedió.

Trayectoria y vida personal

La cumanesa participó en el Miss Venezuela 86 con la banda del estado Sucre, ocupando el puesto de 5ta finalista.

Vivió una relación con Gilberto, exconductor de “Súper Sábado Sensacional” y frutó de ese amor nació su hijo Carlos Enrique Correa Lares, conocido en redes como “Kid Caribe”.

En la locución, Raquel Lares es una de las voces más reconocibles de la radio nacional.