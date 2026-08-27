¿Qué pasó con Leonardo Marrero? El galán de RCTV que se alejó de la televisión

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Durante años, Leonardo Marrero fue uno de los rostros que conquistó a los televidentes venezolanos con su porte de galán y sus personajes en las recordadas telenovelas de RCTV.

Sin embargo, después del cierre de la televisora, el actor y modelo decidió alejarse de los reflectores y su vida comenzó a transcurrir lejos de las cámaras.

El pasado 11 de agosto, Marrero cumplió 56 años, una fecha que volvió a despertar la curiosidad de quienes todavía recuerdan sus actuaciones en algunas de las producciones más populares de la televisión venezolana.

De galán de RCTV a una vida lejos de las cámaras

Leonardo Marrero construyó buena parte de su carrera en RCTV, donde participó en producciones como Aunque me cueste la vida, Mujer secreta, Niña mimada, Hay amores que matan, Viva la Pepa, La soberana y Juana la virgen.

Su recorrido también incluyó títulos como La señora de Cárdenas, Amor a palos y Nora, trabajos que permitieron al actor mantenerse activo dentro de la industria dramática venezolana.

Uno de sus personajes más recordados fue Victorino Soriano, en Amor a palos, telenovela producida por RCTV entre 2005 y 2006 y protagonizada por Norkys Batista y Luciano D'Alessandro.

En la historia, Marrero interpretó a uno de los personajes que formaban parte del entramado familiar de la producción.

Su imagen también estuvo ligada al modelaje, una faceta que complementó su presencia como intérprete y contribuyó a consolidarlo como uno de los galanes de aquella generación de actores venezolanos.

¿Qué hace actualmente Leonardo Marrero?

Con el paso de los años, Marrero prácticamente desapareció del panorama público. A diferencia de otros actores de su generación, no continuó desarrollando una carrera visible frente a las cámaras y optó por construir una nueva etapa de su vida fuera de Venezuela.

De acuerdo con publicaciones recientes que han vuelto a poner su nombre en circulación, Marrero reside actualmente en Miami, Estados Unidos, junto a su esposa y sus tres hijos.

También se ha difundido que, después de su etapa como actor, incursionó en el área de la nutrición como asesor de Herbalife y que actualmente estaría vinculado al sector de la construcción, trabajando con un camión de mezcla de concreto en Miami.