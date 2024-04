¡Qué emoción! Shakira anuncia su gira 2024 ¿Cuándo vendrá a Venezuela?

La noche de este 12 de abril se hizo realidad lo que muchos esperaban... ¡Shakira se va de gira! Y es que, la colombiana emocionó a sus fanáticos al anunciar que próximamente iniciará un tour que lleva el mismo nombre de su nuevo álbum.

Fue luego de su presentación en el show de Bizarrap en Coachella, festival celebrado en California, que la barranquillera reveló la gran noticia. Cabe destacar que, fue una gran sorpresa que la artista se presentara junto al argentino.

"No saben lo que me gusta verlos. Gracias Bizarrap por invitarme", dijo. Lo que nadie se imaginaba eran las próximas palabras de la cantante. "Es lo máximo estar aquí, con este público, contigo que eres mi colega. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que contarles algo. Biza, ¡me voy de gira!", comunicó la colombiana.

¿Cuándo empieza la gira?

"Las mujeres ya no lloran World Tour" arranca en el mes de noviembre precisamente en California, Estados Unidos, tal como lo anunció la intérprete de "Monotonía". Sin embargo, hasta el momento se desconocen el resto de las fechas y los lugares a los que llegará Shakira con esta esperada gira.

Para conocer más detalles sobre sus próximos pasos, los fanáticos deben registrarse en su página web para ser los primeros en enterarse de las próximas fechas. Aunque seguramente el tour pasará primero por el país americano, es posible que para el 2025, la cantante de 47 años le dé la fortuna a Venezuela de poder gozar una vez más de su música.

"¡Estoy muy feliz de anunciar finalmente que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos! Próximamente fechas: ¡regístrese para obtener información/acceso de preventa ahora! ¡Auuuuuuuuuuuu!", escribió en sus redes sociales.