Premios Juventud 2026: Elena Rose, Carlos Baute y Carolina Sandoval llegan a la alfombra roja

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La ceremonia de Premios Juventud 2026 ha comenzado oficialmente desde Marbella, España, con la llegada de los artistas e invitados especiales a la llamativa alfombra roja.

Carlos Baute

A la celebración no podían faltar figuras venezolanas conocidas y destacadas en la música como Carlos Baute, quien ha arribado muy sonriente y llevando un traje en color blanco y negro.

El intérprete de “Colgando en tus manos” se ha mostrado en videos posando muy suelto, en especial con su colega, la estrella española Marta Sánchez.

Elena Rose

La artista femenina de Venezuela con más postulaciones en Premios Juventud, arriba a la red carpet con su cabellera suelta, llevando un ajustado vestido en color blanco con lentejuelas y una pronunciada apertura en la espalda.

Rose, nominada en la categoría Premios Juventud Femenina; La Mezcla Perfecta, ha posado para los fotógrafos y expresado que espera sea una noche inolvidable para su carrera.

Kerly Ruiz La criolla se encuentra realizando la cobertura especial de la ceremonia para Univisión, llevando vestido en color negro y pronuncias transparencias que muestran a la perfección su figura. El diseño que luce Kerly es de la empresaria y diseñadora Otayma Zerpa.

Carolina Sandoval

La conductora llega a la celebración musical con un vestido ajustado en la parte alta y flores blancas alrededor de la pieza, brindándole frescura.

Sandoval, conductora del show “Siéntese quien pueda” hace acto de presencia con su nuevo amor, un reconocido empresario de origen albanés, llamado Niko Topuzi.