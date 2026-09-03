Premios Juventud 2026: Dónde y hora para ver la ceremonia musical en Venezuela

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Dentro de pocas horas comienza la gran fiesta de Premios Juventud 2026 en Marbella, España, donde reconocerán a las estrellas latinas más importantes de la música en las diversas categorías que poseen.

Lugar de la celebración

Será la primera vez desde la creación de los premios en 2004, que la celebración musical se realiza en España, donde participarán estrellas de la música, talento, producción y una alfombra roja llena de color.

Dónde y hora para verlo en Venezuela

En el país la celebración musical se podrá disfrutar a través de la señal abierta de Venevisión y Venevisión Play a las 7:00 p.m., una transmisión totalmente exclusiva.

Serán los jóvenes conductores Génesis Quintero y Máximo Ferro los encargados de realizar la antesala de la celebración.

Ambos estarán repasando las nominaciones más reñidas de la temporada, siendo una dupla llena de frescura para llevar la velada con buena energía.

Los premios que se llevarán a cabo en el Starlite Marbella, destacan grandes figuras de la música venezolana como Danny Ocean, Emmanuel Palomares, Rawayana, Elena Rose, Mau y Ricky, Chyno y Nacho, Lasso y Mary La Carajita.