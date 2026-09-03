Premios Juventud 2026: Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan momento empalagoso

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Los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar arribaron a la alfombra roja de los Premios Juventud 2026 robándose todas las miradas.

Juntos en Premios Juventud

De blanco y llenos de amor, los esposos hicieron acto de presencia para posar para los reporteros y fotógrafos que estaban encantados de capturarlos en la celebración musical.

Ella ha apostado por un look angelical, llevando un vestido de color blanco y cintura ajustada. Mientras que el intérprete de “Adiós amor” lleva una chaqueta que combina con parte del vestido de su polémica esposa.

Aguilar ha posado muy enamorada y agarrada del hombro de Nodal, mostrando que su compañía para ella es siempre positiva.

Los Premios Juventud 2026 se realizan en el Starlite Marbella, ubicado en Málaga, España