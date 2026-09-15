Pilín León enfrenta complicaciones de salud: "Un año de dolor"

La Miss Mundo 1981, Pilín León, compartió en redes sociales las complicaciones de salud que se encuentra atravesando, al igual que su esposo y compañero de muchos años, Teo Pérez.

Un video pidiendo ayuda

A través de su perfil oficial de Instagram, la Miss Aragua y Miss Venezuela Mundo 1981 posteó un video pidiendo la ayuda de las autoridades de Barranquilla, Colombia, donde reside desde hace años, para que la entidad de salud EPS Sura facilitara la atención médica de su esposo.

La segunda criolla en ganar el título mundial indicó que necesitaba la autorización para que su esposo realizara sus fisioterapias en casa, ya que es muy complicado trasladarlo, subir y bajar escaleras, meterlo en el carro, llegar al lugar, ayudarlo y luego regresar a casa.

“He argumentado ya dos veces esto por los canales regulares y es solo hasta que yo pueda asistirle mejor en estos traslados. Esto que tengo en hombros y cadera duele, es un año de dolor. ¿Será que tienen compasión y nos autorizan?”, dijo en un video posteado en su perfil de Instagram.

Gracias al apoyo de diversas figuras del medio y sus seguidores que repostearon el clip, Pilín logró que EPS Sura se comunicara y le cambiara la orden para el padre de sus hijos.

Pilín con complicaciones de salud

Carmen Josefina León Crespo, nombre de pila de la exreina de belleza, comentó que también su salud se encuentra comprometida, ya que presenta dolores en los hombros y en la cadera que la llevan a también realizar fisioterapia.

“¿Ustedes se imaginan manejar un paciente que requiere mucho esfuerzo por la altura? El dolor cuando lo manipulo es mucho más fuerte. Yo soy la única que lo cuida y maneja”, comentó Pilín.

Los mensajes de cariño no se hicieron esperar para León, todos pidiendo su recuperación y fuerza para que pueda seguir ayudando a su esposo en la dura batalla contra el Parkinson.