Organización Miss Mundo rinde homenaje al legado de la venezolana Pilín León

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La organización Miss Mundo publicó un artículo especial en su página Web, recordando el trabajo que realizó la venezolana Pilín León en el año 1981, con el programa de “Belleza con Propósito”. La aragüeña que radica hoy en Colombia, aparece en la reseña compartiendo con niños y en compañía de Julia Morley.

El impacto de un reinado global

La bonita reseña destaca el trabajo que realizó Pilín durante su año de reinado viajando por el mundo, apoyando iniciativas benéficas y ayudando a niños y comunidades necesitadas.

Para la organización internacional León tuvo un “un año inolvidable” con el título, llevando el mensaje de la organización en países como Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia, Chile, Brasil, Inglaterra, Escocia, Gales, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Malasia y Singapur.

De acuerdo con la nota, fue un año completo que le brindó a la joven reina "algo nuevo que aprender" y con experiencias que la ayudaron a crecer personalmente y a profundizar su comprensión por las diferentes culturas.

El corazón de la organización británica

La Miss Aragua 1981 visitó en la compañía de Julia Morley, orfanatos, escuelas, hospitales y proyectos comunitarios en muchos países, demostrando que el corazón y esencia de la competencia de origen británica, es ayudar al prójimo.

Para la reina venezolana, Julia Morley, esposa del fallecido presidente del concurso, Eric Morley, fue una amiga incondicional durante su año de reinado siendo tan solo una joven que tenía diariamente una apretada agenda.

Tras entregar la corona azul, León consolidó una bonita amistad con la familia Morley.