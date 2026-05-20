Periodista deportivo es robado a mano armada en plena transmisión en vivo

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El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en un enlace en vivo para el programa Activo Deportes.

Los hechos se desarrollaron en la noche del martes 19 de mayo, en Morelos, cuando el comunicador social estaba dentro de su auto para participar en la transmisión televisiva desde su celular. Mientras ofrecía sus declaraciones al programa, dos hombres armados irrumpieron de forma violenta.

Los delincuentes obligaron a Fer Vargas a bajar del auto y fue despojado de sus pertenencias. Todo quedó captado en tiempo real y generó impacto en redes sociales debido a la forma en que los ladrones interceptaron al periodista frente a la cámara.

Funcionarios de la Guardia Nacional de México acudieron al lugar para auxiliar a Vargas, quien logró contactar a familiares y posteriormente acudió ante las autoridades para establecer la denuncia correspondiente.

¿Quién es Fernando Vargas?

Fernando ha logrado destacar en el periodismo deportivo con una amplia trayectoria, en especial dentro del baloncesto profesional.

En la actualidad, se desempeña como director de Comunicación de la Liga Caliente.mx LNBP; su función principal es coordinar estrategias con la prensa, contenidos y manejo de talentos. También se mantiene en proyectos empresariales como director de Operaciones de Grupo Empresarial Díaz.

Gracias a su presencia en los medios de comunicación, cumple funciones como columnista de Eje Central y académico en la Universidad Amerike, donde imparte clases de maestría enfocadas en gestión deportiva.