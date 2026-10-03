Pareja de Daniel Sarcos se somete a cirugía para tratar dolorosa condición de salud

La presentadora de Hoy Día, Alessandra Villegas, se sometió a una cirugía ambulatoria para tratar un fibroma mediante el procedimiento de embolización uterina, en manos de su doctor de confianza.

La pareja de Daniel Sarcos se tomó unos días del programa de Telemundo para acudir al médico y solventar el problema de salud que la inquieta desde hace tiempo. Además, alentó a las mujeres que sufren de fibromas a tratarse a tiempo, con un mensaje esperanzador de que “sí hay soluciones médicas efectivas”.

Alessandra Villegas y Daniel Sarcos / Cortesía

¿En qué consiste el procedimiento?

Durante un largo periodo, la conductora venezolana presentaba, en su semana de menstruación, dolores fuertes y sangrados abundantes y prolongados, por lo que decidió tratarlo con el doctor Moisés Roizental, quien explicó que se trata de una alternativa menos compleja que una histerectomía.

El procedimiento consiste en entrar por una arteria que nutre al útero y a los fibromas para luego inyectar unas partículas diminutas que obstaculizan el flujo de sangre a los fibromas para atrofiarlos, disminuir su tamaño y aliviar los síntomas en las mujeres, con una efectividad de alrededor del 90 % en las pacientes.

Alessandra Villegas, un aliento para las mujeres

Mientras permanece en reposo, Alessandra Villegas destacó que la intervención quirúrgica fue todo un éxito y no ha presentado dolores. Asimismo, resaltó la confianza que le tiene a su médico y el resultado que tendrá el procedimiento.

Además, hizo un llamado a las mujeres que padecen de fibromas a que busquen alternativas para tratarlos a tiempo y presentó la embolización uterina como una de ellas.