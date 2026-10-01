Destruyen a Daniel Sarcos en Instagram por posar junto a ‘Las Morillo’

Daniel Sarcos vivió un inesperado momento en redes sociales después de compartir fotografías junto a Lila Morillo y sus hijas, Liliana y Lilibeth, conocidas popularmente como ‘Las Morillo’.

Durante la madrugada del 1 de octubre, Sarcos coincidió con las tres artistas en el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras se preparaba para viajar a Venezuela, donde tiene previsto cumplir varios compromisos profesionales.

Daniel Sarcos feliz al reencontrarse con ‘Las Morillo’

El maracucho no dejó pasar la oportunidad de saludar a las integrantes de la reconocida familia venezolana y decidió guardar el momento con varias fotografías.

Posteriormente, publicó el carrete en Instagram acompañado de un mensaje cargado de espontaneidad: “Así como cuando vas de madrugada a tomar un avión y te encontráis con #LasMorillo. ¡Qué molleja!”.

En las imágenes, Sarcos aparece sonriente junto a Lila, Liliana y Lilibeth, evidenciando el buen momento que compartieron antes de sus respectivos compromisos.

Los comentarios que recibió

La caja de comentarios no tardó en convertirse en escenario de críticas. Algunos usuarios cuestionaron directamente que el presentador decidiera publicar las fotografías en este momento.

“Era el momento menos indicado para poner algo con ellas”, “En serio? Publicando una foto con esas tipas?” y “Papi aléjate de esa gente” fueron algunos de los mensajes dirigidos al animador.

Otros fueron todavía más contundentes y le pidieron que eliminara la publicación: “La peor foto de tu carrera”, “Daniel elimina esa foto” y “El único que las admira eres tú”.

Hasta ahora, Sarcos no ha respondido públicamente a las críticas generadas por las fotografías.

¿Por qué critican especialmente a Liliana Rodríguez?

La reacción de algunos usuarios estuvo relacionada principalmente con Liliana Rodríguez Morillo, quien recientemente generó una fuerte conversación en redes sociales por sus declaraciones sobre el temor de los migrantes ante las operaciones de ICE en Estados Unidos.

En una entrevista con el periodista Luis Enrique López, publicada por Miami Break News, Rodríguez habló sobre el miedo que existe entre algunos migrantes y sostuvo que quienes están del lado de Dios no deberían vivir con temor.

Sus palabras fueron interpretadas por numerosos usuarios como poco empáticas hacia las personas que enfrentan procesos migratorios o temen ser detenidas y deportadas.

El tema cobró mayor repercusión porque las declaraciones llegaron en medio de un escenario de preocupación entre comunidades migrantes en Estados Unidos.