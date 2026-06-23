Osmel Sousa se sumerge en una profunda tristeza por muerte de un ser querido

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El zar de la belleza, Osmel Sousa, se encuentra de luto por la muerte de un querido amigo de su juventud. A través de una publicación, dedicó un extenso y doloroso mensaje a quien fue parte importante de su vida.

En el post, el exdirector de la Organización Miss Venezuela detalló que se trata de Pablo Cárdenas, un amigo con el cual compartió más de 50 años de una relación amistosa. Sousa recordó los mejores momentos junto a él, desde llamadas y conversaciones hasta salidas juntos.

No obstante, le extendió sus sentidas condolencias a su esposa e hijos en medio de la difícil situación.

Dedicatoria conmovedora de Osmel Sousa

“Querido Pablo Cárdenas: hoy partiste a la casa del Padre; dejando una profunda tristeza para tu familia. A tu esposa, Nelly, y a tus dos hijos aprovecho la ocasión para enviarles mis palabras de condolencia y de pesar por esta pérdida irreparable”, con estas palabras abrió el zar el escrito.

Por último, dedicó sus últimas palabras a resaltar lo memorable que fue su amistad:

“Querido Pablo, fuiste mi hermano y mi amigo por más de 50 años; crecimos y envejecimos en una hermosa y sincera amistad. Extrañaré profundamente tus llamadas, nuestras conversaciones y nuestras salidas a comer con tu bella esposa. Descansa en paz, querido amigo”, agregó Osmel Sousa.