Actriz venezolana recuerda la fuerte cachetada que le dio Beatriz Valdés

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Para nadie es un secreto que, durante las grabaciones de un proyecto, algunas escenas trascienden la ficción y se convierten en anécdotas inolvidables para quienes las protagonizan. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a la actriz venezolana Dessideria D’Caro con Beatriz Valdés.

Durante las grabaciones de la exitosa producción “Luisa Fernanda”, transmitida por RCTV en 1999, ocurrió un incidente entre ellas que, 26 años después la también modelo recuerda con fervor.

¿Qué ocurrió con Dessideria y Beatriz Valdés?

Durante una reciente conversación en el podcast “Al Grano La Cachapera”, la exreina de belleza recordó uno de los momentos más inesperados de su carrera cuando en una escena recibió una bofetada real de la actriz cubano-venezolana, quien interpretaba a su madre en la historia.

Lejos de generar polémica, D’Caro relató el episodio con humor y absoluta sinceridad, dejando claro que el incidente ocurrió por un error de cálculo dentro de la escena y no por una acción intencional de su compañera de elenco.

Según contó la actriz, la secuencia exigía que permaneciera en una posición específica para que el golpe pudiera ser falseado ante las cámaras. Sin embargo, al moverse antes de tiempo, terminó invadiendo el espacio de acción previsto para Valdés.

“Me dio durísimo de verdad”, recordó entre risas, explicando que la fuerza del impacto fue tan grande que incluso le quedaron marcadas las huellas de los dedos en el rostro.

Dessideria admitió que la responsabilidad fue completamente suya, ya que al desplazarse fuera de la marca establecida durante el ensayo provocó que la actriz no tuviera margen para corregir el movimiento.

Las lágrimas no fueron actuación

Uno de los momentos más divertidos del relato llegó cuando la caraqueña explicó que, según el libreto, después de recibir la cachetada debía girarse hacia una cámara central y comenzar a llorar porque su personaje estaba siendo reprendido por su madre.

Sin embargo, aquella vez no tuvo que recurrir a ninguna técnica interpretativa. D’Caro confesó que, cuando se volteó para continuar la toma, las lágrimas surgieron de manera completamente espontánea debido al dolor que acababa de sentir.

La anécdota provocó risas entre los conductores del podcast y también entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la naturalidad con la que la artista recordó uno de los episodios más curiosos de su paso por la televisión venezolana.

Vale recordar que, en la trama, Dessideria interpretó a Alejandra, una joven que enfrenta diversos conflictos sentimentales y familiares, mientras que Beatriz Valdés dio vida a Dinora Rodríguez, personaje que mantenía una compleja relación con su hija dentro de la historia.

La vida de Desideria D'Caro

Dessideria D’Caro nació en Caracas y comenzó su carrera pública en el mundo de los certámenes de belleza. En 1992 participó en el Miss Venezuela y posteriormente representó al país en el concurso Miss Italy in the World, donde obtuvo la corona internacional.

Tras su paso por las pasarelas, encontró en la actuación una nueva plataforma para desarrollar su talento. Durante su trayectoria participó en producciones como “Reina de corazones”, “Luisa Fernanda”, “Mariú”, “Viva la Pepa”, “Aunque mal paguen”, entre otras.

Con el paso de los años amplió su carrera hacia la comunicación y el entretenimiento, desempeñándose también como entrevistadora y empresaria. Actualmente reside en Miami, donde continúa vinculada al mundo artístico y mediático.