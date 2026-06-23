Djane Nany se le va encima a Vanessa Senior: “Me has tratado de hundir de la peor manera”

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Daniela Vásquez, conocida en el mundo artístico como Djane Nany, respondió contundentemente a la invitación que le hizo su expareja Vanessa Senior para participar en un episodio de su programa “Y se callan”, dejando claro que no está dispuesta a protagonizar este encuentro.

La controversia comenzó cuando Senior manifestó públicamente su interés en conversar con quien fue una de las personas más importantes de su vida sentimental.

Sin embargo, lejos de aceptar la propuesta sin condiciones, Vásquez puso sobre la mesa una exigencia que evidenció la falta de confianza que aún existe entre ambas, pues, pidió que si el encuentro llegaba a concretarse, tendría que realizarse completamente en vivo.

Djane Nany estalla contra Vanessa Senior

Según explicó durante una transmisión en vivo, entre ella y Vanessa Senior ocurrieron situaciones demasiado delicadas como para sentarse frente a las cámaras bajo una supuesta bandera de paz.

La djane dejó entrever que detrás de la ruptura existen episodios que aún siguen marcando la relación entre ambas, al punto de considerar imposible una reconciliación mediática.

Sus declaraciones llegaron poco después de que Senior informara públicamente que la entrevista no se realizaría debido a la negativa de su expareja. Fue entonces cuando Vásquez decidió responder sin filtros.

"Tú no quieres saber de mi carrera"

Durante el live, Daniela cuestionó directamente las verdaderas intenciones de Vanessa Senior al buscarla después de tantos años. La artista aseguró que la invitación no obedecía a un genuino interés por conocer su presente profesional ni por sanar diferencias del pasado.

“Yo estoy segura que tú no quieres saber de mi carrera, tú quieres generar polémica, porque tú sabes que yo te genero números, solo que a estas alturas me buscaste porque obviamente te conviene”, mencionó.

Según expresó, la polémica que históricamente ha existido entre ambas sigue despertando interés entre los seguidores, algo que, a su juicio, habría motivado a Senior a insistir en el encuentro.

Uno de los momentos más contundentes fue cuando Nany aseguró estar cansada de ser tema recurrente en la vida de Vanessa y afirmó que, desde la separación, ocurrida hace más de 10 años, su ex no ha dejado de mencionarla en diferentes escenarios, entrevistas y espacios digitales.

Además, denunció haber sido objeto de descalificaciones y ataques personales durante todo este tiempo: “Todo lo que tú has dicho de mí, Vanessa, ha sido pura mi3r$@. Me has tratado de hundir de la peor manera, en todos los aspectos, no te ha importado nada”, aseveró.

Rechaza la invitación

Asimismo, Daniela también cuestionó la postura que, según ella, ha asumido Vanessa ante la opinión pública y señaló que le resulta difícil comprender cómo alguien que, a su juicio, protagonizó numerosos conflictos durante la relación, ahora intente presentarse como víctima.

Más allá de las acusaciones y reproches, hubo una afirmación que llamó especialmente la atención de los internautas. Daniela Vásquez aseguró que fue una de las pocas personas que apostó por Vanessa Senior cuando esta comenzaba a consolidar su carrera artística.

Según relató, durante una etapa importante de crecimiento profesional estuvo a su lado brindándole apoyo cuando otras personas de su entorno no mostraban la misma lealtad.

La djane sostuvo que realizó importantes aportes a la carrera de la humorista y que Senior conoce perfectamente el papel que desempeñó en aquellos años. “La única idiota que creía en ti y te apoyaba era yo porque aporté mucho en tu carrera y tú lo sabes”, apuntó.