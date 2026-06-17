Vanessa Senior busca a su ex y DJ Nany le responde sin anestesia

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Después de diez años separadas, Vanessa Senior quiere un cara a cara con su exnovia, la DJ Nany. A través de su podcast Y se callan, la comediante venezolana le extendió una invitación, la cual obtuvo una respuesta inmediata.

Senior ha hecho intentos para tener a su ex en su nuevo formato de entrevistas; sin embargo, no le ha sido posible contactarla directamente. Por este motivo, acudió a las redes sociales para hacer un llamado a toda su comunidad.

Este posible acercamiento surge después de una polémica ruptura hace una década, por conflictos públicos y privados que marcaron sus vidas, en los que también se vio involucrado el creador de contenido Tony Boom.

Por su parte, la también influencer confía en que ahora es posible tener una conversación sensata y respetuosa, lejos de las tensiones del pasado.

DJ Nany sin filtro

A solo horas de la invitación, DJ Nany no se quedó callada y ofreció una respuesta sin filtro, pero bajo sus propias condiciones.

"Te acepto la entrevista, siempre y cuando cuentes toda la verdad, esa que solo tú y yo sabemos", escribió en sus historias de Instagram.

Por supuesto, las redes sociales no tardaron en reaccionar y hacer viral la respuesta de la DJ. No obstante, tras un posible reencuentro, el público podría tener una versión parcial de los hechos que definieron su amorío y posterior ruptura.