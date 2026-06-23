Elba Escobar pide "auxilio" en su nuevo proyecto en Venezuela

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La primera actriz venezolana Elba Escobar regresa a Venezuela con un ambicioso proyecto teatral con el cual recorrerá tres ciudades del país luego de una pausa en los escenarios del territorio nacional.

"¡Auxilio!, me convertí en abuela", es un monólogo basado en su obra literaria "Este cuerpo que no me deja que llega con tres únicas funciones hasta ahora de la mano de Hispanosmedios.

Este recorrido por Venezuela celebra los 50 años de trayectoria artística de Elba Escobar con tres fechas confirmadas:

Maracay - 12 de septiembre - Teatro de la Ópera.

Caracas - 19 de septiembre - Centro Cultural Chacao.

Valencia - 26 de septiembre - A la espera de confirmación.

Para esta obra, la querida actriz venezolana se embarca en una comedia que promete sacar carcajadas a toda la sala.

Elba Escobar, una actriz de primera

Con cinco décadas de historia en la televisión, cine y teatro, Elba Escobar es un referente de los artistas venezolanos gracias a sus actuaciones en telenovelas, películas y obras de teatro que catapultado su carrera en Venezuela. Además, su pluma se ve reflejada en sus libros y dramáticos escritos.

Sobre las tablas actuó en piezas como "El jardín de los cerezos", "Casas muertas" o "Los monólogos de la vagina".

Escobar participó, entre otras, en las telenovelas Cosita rica (2003), Voltea pa’ que te enamores (2006) y Válgame Dios (2012). En la gran pantalla acumula títulos como "Maroa", "Azul y no tan rosa", "Secuestro Express", entre otras.