Elba Escobar sorprende con una visita al bulevar de Sabana Grande

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La respetada y reconocida actriz venezolana Elba Escobar se encuentra en Caracas, Venezuela, donde participa en el equipo de la serie “Las Altagracias en Navidad”. Un proyecto que llegará muy pronto, con la protagonización del humorista e influencer Kleiver Fajardo, mejor conocido como “Soy Kleii”.

Elba tomó Sabana Grande

La criolla estuvo en el bulevar grabando, ayudando y guiando en cada momento de la producción, que promete encantar al público venezolano.

“Feliz el primer día de grabación”, escribió la artista, junto a unas imágenes en las calles y colaborando en cada momento con Kleiver, quien se ha convertido en una sensación en las plataformas digitales por sus ocurrencias y resaltar grandes novelas del país.

La reacción del público

Internautas se mostraron muy feliz de verla en el país y trabajando en un proyecto, que reúne otros importantes actores como Norkys Batista, Ivette Domínguez, Carlos Guillermo Haydon, entre otros.

“Qué alegría me da ver esto”, “Todo lo que venga de Elba Escobar es lo máximo, es la mejor”, “muy merecido el apoyo de una de las mejores actrices de Venezuela”, “En el nombre de Dios será todo un éxito”, son algunos de los comentarios en la publicación de la actriz.