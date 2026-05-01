Osmariel Villalobos vuelve al quirófano: Esto se sabe

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A solo meses de haber superado el cáncer de mama, Osmariel Villalobos regresa al quirófano para someterse al último paso de su proceso médico: una cirugía reconstructiva de mamas.

Desde el año pasado, la presentadora venezolana ha tenido altibajos en su salud luego de ser diagnosticada con Carcinoma Ductal In Situ (DCIS) en etapa temprana, grado intermedio, hormonalmente positivo en los conductos del seno derecho.

En enero de 2026, se realizó una mastectomía unilateral del seno derecho, por lo que le fue colocada una prótesis expansiva, y ahora, es momento de la definitiva.

Último paso por quirófano

Por medio de su cuenta de Instagram, hizo público su proceso de reconstrucción y dejó una poderosa reflexión de aprendizaje en todo el largo camino para superar el cáncer y volver a su vida cotidiana.

“Han pasado casi 3 meses desde aquel día en que mi cuerpo cambió para siempre. Y hoy, vuelvo a un quirófano… pero desde otro lugar. No desde el miedo. Sino desde la reconstrucción”, escribió.

Villalobos enfrentó más que una lucha contra el cáncer, se vio cara a cara con sus miedos, sus cambio físico, su vulnerabilidad que hoy abraza desde otro lugar con madurez y fuerza.

“El cáncer no me destruyó. Me reveló. Mi cuerpo no volvió a ser el mismo… y yo tampoco. Me obligó a poner límites. A soltar lo que pesaba. A dejar de sobrevivir… para empezar a vivir de verdad”, destacó.

Para la criolla este es el último paso para cerrar un capítulo de su vida. “Este proceso no fue solo médico. Fue emocional. Fue espiritual. Fue profundamente transformador”, comentó. Por último, sentenció que no es volver a empezar, sino renacer.

Apoyo incondicional a Osmariel Villalobos

Los mensajes de sus seguidores y figuras del entretenimiento a Osmariel Villalobos se hicieron sentir en la publicación con comentarios de apoyo, buenos deseos y destacando su fortaleza.

Viviana Gibelli, Aleska Génesis, José Andrés Padrón, Ivette Dominguez, Alexandra Braun fueron algunas de las personalidades que le dejaron todo su cariño.