Omar Enrique toma acciones legales contra productor que robó al salsero Roberto Lugo (+Video)

El pasado sábado 13 de abril, Caracas amaneció bailando salsa en el evento “Poliedro Salsa Fest 2024”, el cual se celebró bajo la cúpula y reunió a importantes artistas del género, que pusieron a bailar a más de 14 mil almas. Willie González, Pedro Arroyo y Roberto Lugo fueron algunos de los que se dieron cita en esa noche tan especial.

Y fue precisamente Roberto, quien pasó momentos muy incómodos meses antes de su presentación. En el show, el puertorriqueño informó que fue estafado por el empresario Johan Lizander Linares, quien era el encargado de recibir el pago correspondiente a esta presentación por parte de Nur Productions Vzla.

En sus declaraciones, el boricua indicó que, él y su esposa han tratado de llegar a un acuerdo, pero no han obtenido respuesta positiva por parte de Lizander que, para este momento, está desaparecido de la faz de la tierra. Entre tanto, Lugo señaló que este problema está desde el mes de octubre de 2023, por lo que tuvo que sacar dinero de su bolsillo para poder cumplir con el compromiso que adquirió con el “Poliedro Salsa Fest 2024”.

“Yo tengo un compromiso con este pueblo y esta gente que es muy linda y decidimos pagar los costos de nuestros bolsillos y llegar aquí a Caracas para dar la cara en este concierto”, manifestó el intérprete de “Si me dejas amarte”.

Omar Enrique se pronunció

Luego de los comentarios de Roberto, el cantante y productor Omar Enrique le envió un contundente mensaje a Johan, invitándolo a dar la cara y regresarle cada dólar al salsero. “Mire hermano, no le has pagado ni un centavo, no le has pagado los viáticos, no le has pagado nada. Te pido por favor que le respondas al señor Roberto Lugo”, sentenció.

Al mismo tiempo, el zuliano le recordó a Lizander que en este país ningún artista ha pasado por una situación similar. “Venezuela no es un país de estafadores de conciertos, Venezuela es un país serio. Que se han presentado los artistas más importantes del mundo y a ninguno se le ha quedado mal y tú no le vas a quedar mal al señor Roberto Lugo”, añadió.

Repetitivamente, Omar Enrique le pidió a Johan Linares que le diera la cara al puertorriqueño, pues de lo contrario le caería todo el peso de la ley. Hasta el momento, se desconoce si Linares respondió por lo que le debía al llamado “Romántico de la Salsa”.