Omar Acedo inicia una nueva era y trabaja en su próximo disco junto a Sergio George

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó. Omar Acedo abre uno de los capítulos más ambiciosos de su carrera con el lanzamiento de “Solo Contigo Remix”, una poderosa colaboración junto a Magic Juan.

Esta nueva versión revive el éxito que marcó su etapa como solista, conservando su esencia romántica, pero incorporando sonidos actuales, tropicales y urbanos con proyección internacional.

El lanzamiento representa el comienzo de esa nueva era musical que sus seguidores esperaban desde el éxito de “Besos en guerra”, tema con el que reafirmó su vigencia y volvió a conquistar al público dentro y fuera de Venezuela.

Esta etapa de su carrera va de la mano del empresario y mánager Remil Renna “Cobi”, con quien consiguió el gran éxito de “Besos en guerra” y actualmente desarrolla una estrategia enfocada en su crecimiento e internacionalización.

“Solo Contigo Remix” será además la antesala de su nuevo álbum, previsto para octubre, un proyecto que promete mostrar una faceta renovada, madura y global del artista venezolano. El disco estará encabezado por la producción del reconocido maestro Sergio George y contará con la participación de Magic Juan, además de otros importantes productores y figuras de la música latina.

Con este proyecto, Omar busca unir el romanticismo que siempre lo ha caracterizado con nuevos ritmos, colaboraciones y una propuesta diseñada para trascender fronteras.

Su historia artística comenzó en Salserín, una de las agrupaciones juveniles más importantes de Latinoamérica. Posteriormente integró Bacanos y Calle Ciega, etapas fundamentales para desarrollar su identidad y experiencia sobre los escenarios.

Como solista alcanzó importantes posiciones con canciones como “Yo Te Quiero”, “Pa’ Que Te Enamores”, “Vamos a Portarnos Mal” y “Solo Contigo”, uno de los mayores éxitos de su trayectoria.

Ahora, respaldado por Sergio George, acompañado por Magic Juan y bajo la dirección de Remil Renna “Cobi”, Omar Acedo regresa dispuesto a convertir esta nueva era en el capítulo más internacional de su carrera.

NOTA DE PRENSA