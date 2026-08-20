Nueva York se prepara para el concierto gratuito de Elvis Crespo

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El cantante de merengue Elvis Crespo será el encargado de cerrar la serie de conciertos de verano del Bronx 2026, en Nueva York. El evento atrae cada año a residentes y turistas para disfrutar de la variedad musical que ofrece el festival.

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, compartió con entusiasmo todas las actividades que se desarrollan durante el fin de semana del Labor Day.

El evento musical abarca géneros como la salsa, el merengue, el hip-hop, el reggae y otros sonidos caribeños, para el gusto de cada persona.

El orgullo de presentarse en el Bronx

Para el intérprete de “Suavemente”, este concierto representa volver a sus raíces, pues, como nacido en el Bronx, regresa con todo un repertorio de éxitos para cantarle a los asistentes.

“Presentarme en Nueva York, donde nací, hace que este momento sea muy significativo. No puedo esperar para llevar nuevamente la energía del merengue a la ciudad que siempre será parte de quien soy”, manifestó el artista de ascendencia puertorriqueña.

Detalles del concierto de Elvis Crespo