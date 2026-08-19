Rauw Alejandro habría tenido un bebé en secreto: ¿Quién es la madre?

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El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se habría convertido en padre de una hermosa criatura, según reveló en exclusiva el periodista de espectáculos Alex Rodríguez para el programa ¡Siéntese quien pueda!

Desde “hace algunas semanas”, el intérprete recibió a su primer hijo junto a su novia boricua, con quien sostiene un noviazgo desde hace dos años. Sin embargo, su identidad no ha sido revelada y se mantiene en secreto.

Rodríguez informó que la mujer acompaña a Rauw a muchos de sus eventos, pero se mantiene al margen de ser descubierta por la prensa. De acuerdo con la información que maneja, está por culminar su carrera universitaria y se encuentra ajena al mundo del entretenimiento.

Durante el programa, los presentadores debatieron la noticia y felicitaron al artista por su nueva etapa como papá, pero también cuestionaron el precio de la fama por mantener la información en secreto.

¿Le fue infiel a Rosalía?

En julio de 2023, Rauw Alejandro y Rosalía pusieron fin a su relación de tres años y a su compromiso; la pareja no logró llegar al altar. Aunque las especulaciones sugieren que el cantante fue infiel, ambos desmintieron la información.

“Poco después de Rosalía, Rauw conoció a una joven estudiante. Está a punto de acabar la carrera, con la que hoy día reside en Nueva York, y ella prácticamente lo acompaña a todos lados”, contó en el show de Univisión.

Rauw, un papá feliz

Según el presentador español, sus fuentes le aseguraron que Rauw y la joven “tienen una relación muy formal desde hace dos años” y el cantante estaría “muy enamorado”.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el nacimiento del hijo de Rauw Alejandro.