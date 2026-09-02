Noel Schajris de Sin Bandera se declara “de Barinas” y recuerda el insólito rumor sobre su compañero

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Noel Schajris del dúo Sin Bandera volvió a demostrar su particular conexión con Venezuela durante una divertida conversación con el creador de contenido By Juancito, en la que habló de su cariño por el país, recordó una de las etapas más curiosas de Sin Bandera y hasta terminó aceptando, entre risas, que es “de Barinas”.

Noel Schajris, ¿el argentino más barinés?

La entrevista rápidamente tomó un tono de complicidad cuando By Juancito le recordó al intérprete de “En esta no” el cariño que los venezolanos sienten por él y la manera en que el cantante también ha expresado su afecto por el país.

Fue entonces cuando apareció Barinas en la conversación. El entrevistador explicó, en tono jocoso, que cuando le preguntan de dónde es suele responder que es de ese estado venezolano, precisamente porque muchas personas no saben ubicarlo. La ocurrencia terminó involucrando a Schajris, quien siguió el juego y, entre carcajadas, aceptó: “Soy de Barinas”.

Aunque la broma quedó como uno de los momentos más espontáneos de la charla, Noel no dejó pasar la oportunidad para reiterar el cariño especial que siente por Maracaibo, una ciudad con la que ha construido una relación particularmente cercana a través de sus presentaciones.

El rumor que persiguió a Sin Bandera

La conversación también llevó al argentino a recordar una época mucho más peculiar de su carrera, los años en los que él y Leonel García eran vinculados sentimentalmente por parte de la prensa y algunos seguidores.

El cantante argentino recordó que las especulaciones surgieron precisamente cuando Sin Bandera atravesaba uno de sus momentos de mayor popularidad. Las preguntas sobre una supuesta relación entre ambos llegaron a convertirse en una constante durante sus encuentros con los medios.

Con su característico sentido del humor, Noel recordó uno de los comentarios que más le llamaba la atención: “Y lo peor de todo es que la gente pensaba que era yo el que mordía la almohada”, una frase que provocó las risas de quienes participaban en la conversación.

Más allá de la anécdota, Schajris dejó claro que nunca habría considerado ofensiva una eventual relación con Leonel, pues, de haber sido cierto el rumor, no habría tenido ningún problema con ello.