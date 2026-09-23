Muere una leyenda de la música tradicional venezolana a sus 73 años

La música tradicional venezolana está de luto después que se confirmara que el maestro Ismael Querales, reconocido músico, investigador y uno de los máximos exponentes de la bandola venezolana, falleció el pasado 20 de septiembre a los 73 años.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura, que destacó el aporte de Querales a la preservación y difusión de los sonidos populares del país. El artista fue, además, uno de los fundadores de Un Solo Pueblo agrupación creada en 1976.

La salud de Ismael Querales se había complicado

Querales enfrentaba desde hacía varios años problemas de salud relacionados con dolencias renales que se agravaron durante los últimos meses. De acuerdo con reportes publicados tras su fallecimiento, su estado había requerido vigilancia médica en medio de otras complicaciones.

Su partida ocurrió después de más de cinco décadas dedicadas a la música, la investigación y la enseñanza de las tradiciones venezolanas.

Nacido en Caracas el 17 de junio de 1953, Ismael creció en la parroquia Chapellín en un entorno estrechamente relacionado con la música. Su padre, Teo Capriles, también estuvo vinculado al mundo artístico y deportivo y, el contacto con importantes músicos venezolanos marcó su formación.

Una vida dedicada a la cultura venezolana

Aunque su nombre quedó especialmente ligado a Un Solo Pueblo, la trayectoria de Querales fue mucho más amplia. Participó en proyectos como Canturía Popular Venezolana, Pasacalle, Rucaneo del Mabil, Cántaro y La Banda de la Bandola.

Además, impulsó iniciativas vinculadas con la investigación y promoción de la cultura tradicional.

Su trabajo con la bandola le permitió convertirse en una referencia para distintas variantes del instrumento, entre ellas la llanera, central y oriental.

Francisco Pacheco, cofundador de Un Solo Pueblo, resaltó precisamente ese conocimiento y consideró que hablar de la bandola en Venezuela era también hablar de Querales.

El músico también recibió el Premio Nacional de Cultura 2021-2022, reconocimiento relacionado con su labor de investigación y proyección de las manifestaciones culturales venezolanas.

Apenas dos días después de su fallecimiento, el maestro fue declarado Portador Patrimonial de la Nación, post mortem. La certificación fue entregada el 22 de septiembre en el Cuartel San Carlos, en Caracas, donde familiares, músicos y cultores se reunieron para rendirle homenaje.

Sus hijas, Ligia Elena e Isabella Querales, recibieron la distinción en nombre de la familia. Durante el acto, músicos interpretaron piezas tradicionales con bandolas y cuatros para recordar al artista.