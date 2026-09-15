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Muere cantante de música llanera venezolana ¡Paz a su alma!

Rummy Olivo envió un mensaje de condolencias para los familiares de la artista criolla 

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Elvis González
Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 12:50 pm
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Muere cantante de música llanera venezolana ¡Paz a su alma!
Llano venezolano / Cortesía

El domingo 13 de septiembre se reportó la muerte de la cantante venezolana Shalimar Osuna. La artista, nacida el 7 de marzo de 1982 en Caracas, era conocida por su potente voz para entonar música llanera con temas como “Esperando tu regreso”, “Canto a Puerto Ordaz”, “Destino”, entre otros.

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Detalles de la muerte

Medios regionales reportaron la partida de la cantante, resaltando su talento y pasión por el inmenso llano venezolano. Cabe destacar que recibió hace algunos años el Premio Mara Internacional como solista revelación de música venezolana.

Su formación le permitió desarrollarse en escenarios regionales como ferias y festivales, en los que siempre resaltó su respeto por la música llanera.

La intérprete fue conocida por su capacidad de ejecutar canciones con voz alegre y carismática en temas como “La fundadora”, “La gabana”, “Lucerito” y “Río seco”, todos cantados en vivo. 

Shalimar compartió escenario con Luis Silva, Jorge Guerrero, Rummy Olivo, entre otros. 

Mensaje de Rummy Olivo

Entre las reacciones por la partida de la artista está la de Rummy Olivo “La Flor de Zaraza”, quien escribió:

“Mis condolencias a familiares y amigos. Q. E. P. D.”, escribió la artista en una publicación de Instagram.

Hasta el momento no se conoce de qué murió Shalimar.

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