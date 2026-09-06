Falleció cantante lírico venezolano a los 71 años ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del viernes 4 de agosto se confirmó la muerte del cantante lírico venezolano William Alvarado.

Revelación de la noticia

Según los reportes, el artista, nacido el 8 de octubre de 1954 en Barquisimeto, estado Lara, murió en Madrid, España, donde había estado recibiendo tratamiento de diálisis por unas afecciones renales que presentaba.

“Con profundo dolor despedimos al barítono venezolano William Alvarado. Su partida deja un vacío inmenso en la música y en los corazones de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo. Descanse en paz, maestro; su legado es inmortal”, escribió el Teatro Teresa Carreño en Instagram.

Alvarado fue también profesor de técnica, pedagogía vocal y sembró con paciencia la semilla de la ópera en tierra fértil para que su arte no se apague jamás.

Legado en la música clásica

Con su voz se presentó en importantes compañías de ópera en Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y Estados Unidos, donde estudió canto en Wisconsin.

Fue finalista en el “Concurso Pavarotti” en Filadelfia en 1985 y también obtuvo el segundo premio en el Concurso de Interpretación de Melodías Francesas en París en 1987.