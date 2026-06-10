Cantante venezolano fue confundido con Daddy Yankee por varias fans

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido cantante vallenato, Felipe Peláez, fue confundido por un grupo de admiradoras con nada más y nada menos que Daddy Yankee, una situación que lejos de incomodarlo decidió tomarse con humor y espontaneidad, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

La escena ocurrió cuando varias mujeres se acercaron emocionadas al artista convencidas de que estaban frente al intérprete puertorriqueño de éxitos mundiales como “Gasolina”, “Rompe” y “Dura”.

En lugar de corregirlas de inmediato, el nacido en Maracaibo optó por seguirles la corriente y convertir el inesperado encuentro en una divertida broma.

La divertida pregunta de Felipe Peláez

El propio cantante grabó el momento y luego lo compartió en sus redes sociales. En el video se observa cómo Peláez, entre risas, comienza a interpretar el papel del llamado ‘Big Boss’ utilizando incluso un improvisado acento puertorriqueño para hacer más creíble la situación.

“¿Están felices de estar aquí con Daddy Yankee?”, preguntó el artista mientras las fanáticas sonreían emocionadas para la cámara, convencidas de que efectivamente estaban junto al reggaetonero.

La respuesta no pudo ser más espontánea. Una de las mujeres aseguró que era “el mejor día” de su vida, mientras otra repetía emocionada que lo amaba. Peláez continuó con la actuación y hasta les preguntó si algún día viajarían a Puerto Rico, provocando aún más entusiasmo entre ellas.

La confesión de Felipe

Tras publicar el video, el cantante decidió explicar lo ocurrido y dedicar unas palabras a las admiradoras que protagonizaron la anécdota. “Queridas seguidoras de Daddy Yankee: las vi tan emocionadas con nuestro encuentro que no tuve corazón para decirles que no era yo”, escribió en tono jocoso.

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron el carisma del intérprete vallenato y la naturalidad con la que manejó la confusión.

El venezolano reveló que, no es la primera vez que lo confunden con el boricua. Según explicó, el parecido ha sido motivo de comentarios desde hace años, pero recientemente se ha vuelto más frecuente debido a su pérdida de peso.

“Desde siempre me han confundido ocasionalmente con Daddy, y ahora que he bajado de peso más”, comentó el cantante.