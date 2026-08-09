Muere Charlie Frómeta, pieza clave detrás de Billo's Caracas Boys

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La música venezolana está de luto por el triste fallecimiento de Luis Vicente Frómeta, conocido públicamente como Charlie Frómeta, destacado compositor y arreglista de Billo's Caracas Boys.

A través de un comunicado en Instagram, la agrupación criolla compartió la noticia a todos sus seguidores, en el que despidió al músico reconociendo su amplia trayectoria y su paso por el legado de la música del grupo. Charlie Frómeta murió en la isla de Margarita y hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Con el corazón lleno de profunda tristeza, pero rebosante de orgullo por la vida que construyó, la familia Frómeta informa el sensible fallecimiento de nuestro querido Luis Vicente Frómeta, conocido por el mundo como Charlie Frómeta, en la paz de la isla de Margarita”, reza el comunicado.

Charlie Frómeta y su paso por Billo's Caracas Boys

Luis Vicente no es solo una pieza clave en el éxito de la banda; es hijo del fundador Luis María Frómeta Pereira, conocido en el gremio artístico como Billo Frómeta. Después de cursar estudios en agronomía, priorizó la música; allí habría encontrado su verdadera vocación.

Durante décadas trabajó para Billo's Caracas Boys plasmando su don para componer jingles comerciales, estructurar arreglos para el catálogo de la agrupación y crear piezas como la cumbia "Te fuiste", todo esto gracias a su paso por Berklee College of Music en Boston.

“Aún atesoramos sus primeros pasos junto a la Billo's Caracas Boys: sus ingeniosos jingles, magistrales arreglos y aquella primera cumbia, 'Te fuiste'. Nuestro padre confió plenamente en su talento, y ese seudónimo, 'Charlie', adoptado para distinguirse entre todos los Luises de la familia, se consolidó como un sello indiscutible de excelencia y sabor caribeño”, destacaron en la publicación.

Defensor del legado de Billo's Caracas Boys

También destacaron el rigor con que el compositor defendía el legado indiscutible de la agrupación, así como el catálogo musical que incluye temas como "Caracas, siempre Caracas", "Ariel", "Barquisimetano", entre muchos otros.

“Charlie no solo fue el heredero de una batuta; fue el guardián absoluto del rigor y la historia de la orquesta. Su incansable defensa del catálogo Billo's demostró su amor incondicional por la obra de nuestro padre y por el patrimonio musical de toda Venezuela”, agregaron.