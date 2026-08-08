Franklin Virgüez sufrió un ACV en Miami: Así es su estado actual

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El actor venezolano Franklin Virgüez padeció un ACV en la tarde del jueves 6 de agosto. Así lo dio a conocer en sus plataformas digitales, donde generó preocupación por su estado de salud.

Su colapso se debió a todo el estrés ocasionado por la denuncia por dos cargos de exposición indecente, hechos que lo llevaron a la cárcel en julio de 2026. Este procedimiento todavía no se ha cerrado y mantiene en el ojo de la opinión pública al histrión.

A esto se suman los dos terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio; ambos hechos coincidieron por días de diferencia, acontecimiento que habría afectado a Virgüez durante semanas.

En cuanto a su caso judicial, reiteró que es una campaña de difamación en su contra por exponer “la verdad” en sus redes sociales.

“La presión, el estrés, los terremotos tanto en La Guaira como en Caracas, pérdidas de amigos de la infancia que fallecieron… lo que ocurrió con los acontecimientos posteriores, eso me ha pegado muchísimo y ese estrés me ha ocasionado un ligero ‘stroke’”, informó.

Estado actual del actor

A pesar de que logró recuperarse y no quedar con secuelas, detalló que entre los estudios realizados le diagnosticaron una arritmia cardíaca. Esta alteración del ritmo del corazón ya le habría sido controlada en el pasado; sin embargo, volvió a aparecer por los recientes hechos.

A sus 73 años, Virgüez confesó que es una persona sana y se mantiene en forma, priorizando el autocuidado en su vida. Por su parte, el ACV lo sufrió mientras realizaba ejercicios.

Arresto de Franklin Virgüez

Durante la primera semana de julio, Franklin Virgüez fue arrestado por la policía de Miami. Tras el incidente, circuló en redes sociales la imagen oficial de la detención del artista, quien enfrenta dos cargos y tuvo que pagar una fianza de 5000 dólares.

El actor, recordado por su participación en la exitosa telenovela “Por estas calles”, quedó en libertad el 8 de julio. Ese mismo día publicó un video de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo en medio de la detención, asegurando que confía en que la situación legal se resolverá pronto.

Los reportes informaron que, en su momento, Franklin fue grabado por un hombre que le reclamó por estar en un lugar donde había niños alrededor.