El trágico adiós de Diego Bertie, el peruano que conquistó las telenovelas venezolanas

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Hace cuatro años falleció el querido Diego Bertie, un actor que conquistó las producciones dramáticas en Latinoamérica, en especial en Venezuela con su protagónico en “Amantes de luna llena” junto a Ruddy Rodríguez.

Nacido en Perú, desde niño se interesó en las artes escénicas, donde descubriría su oficio por muchos años. Su nombre estuvo en los créditos de grandes proyectos de teatro, cinematográficos, en series y telenovelas en Bolivia, Venezuela, México y, por supuesto, su tierra natal.

Diego Bertie en los dramáticos de Venezuela

En los años 90, el peruano llegó a Venezuela con mucha sed de impregnar la pantalla con su talento y como galán. “Natacha”, producida por RCTV, fue uno de sus primeros trabajos en el país.

Para los inicios de los 2000, Diego Bertie protagonizó “Amantes de luna llena” con Ruddy Rodríguez, uno de los culebrones más queridos de la época transmitido por Venevisión, que contó con un elenco de altura con Beatriz Valdés, Jorge Cao y Pablo Martín.

El adiós a una estrella

El actor y cantante peruano Diego Bertie murió el 5 de agosto de 2022 a los 54 años tras caer desde el piso 14 de su edificio en el distrito de Miraflores, Lima. Fue trasladado de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa, donde ingresó sin vida.

Aunque su presencia física ya no nos acompaña, su legado en las telenovelas dejó marcados a todos los televidentes a través de añorados personajes.