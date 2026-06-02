Modelo venezolana denuncia irregularidades en el Miss Grand All Stars

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Continúa la polémica en torno a la primera edición del Miss Grand All Stars. A solo días de la coronación de Vanessa Pulgarín, una candidata de origen venezolano alzó su voz para denunciar irregularidades en el certamen de belleza.

Faddya Halabi Troisi, modelo venezolana, representante de Italia, hizo público un video para expresar su inconformidad con el proceso durante la concentración. Según comentó, cada aspirante firmó un contrato donde se detalla que cada una debía llegar a la final del concurso; si alguna quería retirarse en el camino, sufría penalidades.

"Nos quitaron los pasaportes"

En su relato, Halabi denunció que el comité organizador retiró sus pasaportes y se les fueron devueltos al finalizar el certamen, como medida para evitar que alguna candidata se retirara de la competencia y abandonara el país asiático.

"Nos quitaron los pasaportes (...) muchas se querían ir y no pudieron irse", sentenció la representante de Italia.

Por su parte, el presidente de la organización, Nawat Itsaragrisil, ha guardado silencio ante las acusaciones. Sin embargo, esta no es la primera vez que enfrenta críticas y denuncias en el desarrollo de un concurso.

Colombia se queda con el Miss Grand All Stars

La antioqueña Vanessa Pulgarín, de 34 años, logró imponerse ante un grupo de candidatas de alto nivel, dejando como primera finalista a la representante de Ghana y como segunda finalista a la concursante de Vietnam, en una noche que confirmó su favoritismo desde las primeras etapas de la competencia.