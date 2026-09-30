Miss Universo 2026: Así será el escenario para la edición 75 en Puerto Rico

La Organización Miss Universo presentó un modelo del escenario para la edición 75 del certamen internacional, programado para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Para el aniversario se prepara una plataforma con innovación tecnológica y una estructura que incorpora elementos escenográficos móviles, gráficos en 3D, sistemas de iluminación y video para ofrecer una mirada distinta en cada segmento de la producción.

Además, incorporarán a un equipo de profesionales internacionales como directores, diseñadores de escenografía e iluminación y equipos de cámaras para un show que celebrará su 75.º aniversario en la Isla del Encanto.

Así se ve el escenario del Miss Universo 2026

A través de una publicación en Instagram, Miss Universe Puerto Rico mostró un adelanto del escenario. En la imagen se observa una plataforma en forma de X con una pasarela larga para el disfrute de cada desfile y el libre desenvolvimiento de las candidatas.

Sin embargo, algunos fanáticos han señalado que la tarima tiene un diseño similar al de la edición de 2023, celebrada en El Salvador.

“¿Escenario Miss Universe 2023, eres tú?” y “Es que se parece bastante al de El Salvador” son algunas de las opiniones en línea.

“Queríamos crear un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universe. Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes, al tiempo que crea una identidad visual única y estrechamente vinculada a esta celebración de aniversario en Puerto Rico”, comentó Ronald Day, CEO de Miss Universo.