Miss Argentina rindió tributo a Lionel Messi con un traje típico diseñado por venezolano

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Hace días se realizó la gran final de Miss Mundo 2026 en Vietnam. Entre las delegadas estaba la candidata de Argentina, Alina Luz Akselrad, quien en llevó para el segmento especial de “Danzas del Mundo” un traje en honor al futbolista Lionel Messi.

Homenaje a una leyenda

En la final la rubia de 27 años, llevó el traje con imágenes en la falda de Messi, uno de los deportistas más respetados de todo el mundo, quien este 2026 se puso punto y final a su participación en mundiales, con la Selección Albiceleste como subcampeón.

Alina que llegó al top 20 de la contienda mundial, llevó una amplia falda con la cara de Messi en distintas etapas de su carrera deportiva, como alzando la gran Copa Dorada, de pequeño y la gran camisa con el número 10.

Talento venezolano en la confección

El vestido fue un diseño exclusivo del venezolano Aurelio Martínez, quien realizó el vestuario en solo 15 días, repleto de brillo, tradición y la cultura deportiva.

El criollo que acumula 13,8 mil seguidores en Instagram, lleva varios años radicada en Buenos Aires, donde ha desarrollado su carrera en vestidos de galas para concursos de belleza.

Martínez tiene su atelier de diseño en el barrio de Palermo, logrando realizar trajes en colores vibrantes y llenos de cristales, que hacen brillar a la mujer argentina en plataformas internacionales como Miss Mundo y Miss Universo.

El traje recibió el visto bueno de Osmel Sousa, quien en una publicación de Instagram comento: "Buenísimo".