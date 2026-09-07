Ivian Sarcos revela el desafío que vivió en Miss Mundo: “El inglés es indispensable”

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Ivian Sarcos volvió a hablar de una de las experiencias más importantes de su vida en una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta para su canal de YouTube.

La venezolana, quien conquistó la corona de Miss Mundo 2011, relató algunos episodios que experimentó durante la concentración del concurso y puso especial énfasis en una dificultad que, según su experiencia, puede convertirse en un verdadero obstáculo como lo es el idioma.

El limitante que tuvo Ivian Sarcos

Para Sarcos, hablar inglés es “importante e indispensable”, especialmente durante las semanas previas a la noche final, cuando las candidatas deben cumplir con una agenda cargada de actividades, compromisos, ensayos y encuentros.

La exreina recordó una situación que dejó en evidencia la importancia de comprender directamente las indicaciones de la organización. Según contó, una de las candidatas le tradujo de manera incorrecta el horario de una actividad y ella, al no dominar el idioma, confió en ello.

La situación pudo aclararse gracias a su compañera de habitación, Miss España, quien le explicó que el horario que le habían indicado no era el correcto. Asimismo, aseveró que, se convierte en un verdadero problema cuando necesitas mantener un diálogo fluido con alguien.

Una lección que se llevó de Londres

La anécdota hizo que la criolla comprendiera todavía más la necesidad de manejar el inglés cuando se participa en un concurso de alcance mundial.

No se trata únicamente de responder entrevistas o comunicarse durante la competencia, sino de entender instrucciones, relacionarse con las demás participantes y desenvolverse con mayor seguridad en un ambiente donde convergen mujeres de diferentes países.

La propia Sarcos ya había hablado públicamente de esta dificultad después de convertirse en Miss Mundo. En una entrevista concedida poco después de su triunfo reconoció que no dominar el inglés le resultaba incómodo porque quería conversar y expresar sus ideas.

Años después, aquella experiencia parece haber reforzado su convicción de que una candidata debe llegar preparada no solo físicamente, sino también en aspectos que pueden influir directamente en su desempeño durante la concentración.

Ivian Sarcos hizo historia para Venezuela

El 6 de noviembre de 2011, la portugueseña fue coronada en Londres y se convirtió en la sexta venezolana en conquistar el título mundial. La competencia reunió a 113 candidatas y Sarcos consiguió imponerse en la noche final.

Su triunfo llegó acompañado de una historia personal que también marcó su reinado. Ivian perdió a sus padres cuando era niña y fue criada junto a otras jóvenes en un convento de San Carlos, estado Cojedes.

Durante su reinado, además, expresó su deseo de utilizar la plataforma internacional para ayudar a personas necesitadas, especialmente niños y jóvenes.