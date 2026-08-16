Mirla Castellanos y Rummy Olivo cantan "Venezuela" en España

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La madre tierra España, fue testigo del talento y fuerza vocal de dos grandes de Venezuela, Mirla Castellanos “La Primerísima” y Rummy Olivo.

Dos grandes de Venezuela

A través de Instagram, Mirla posteó un video cantando en un lugar de Madrid Rummy. Ambas unieron sus voces con el tema “Venezuela”, una canción que tiene un significado importante y de amor para todo el pueblo venezolano.

Rummy tenía el micrófono cantando a todo pulmón la canción, que ha sonado por años en la voz de la gran “Primerísima”, quien vive en España, pero, con su corazón siempre presente en Venezuela.

“Venezuela con mi querida Rummy Olivo. Maravillosa, única, talentosa y venezolana. Siempre será un orgullo y placer escucharte”, escribió Castellanos en su perfil de Instagram.

Palabras de Mirla Castellanos

La presentación casual de ambas despertó aplausos, emociones y gritos del público presente en el lugar.

La intérprete de grandes éxitos como “Señor Juez”, “Maldito amor”, “Tómbola” y “Noche de Chicago”, finalizó el escrito expresando su intenso amor por su patria Venezuela.

“Un momento lleno de nostalgia y sentimiento. Venezuela te amamos”, escribió.