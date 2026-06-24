Marjorie de Sousa y la ausencia de Julián Gil: "Es un reto ser mamá y papá"

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Por motivo del Día del Padre, Marjorie de Sousa abrió su corazón con los medios de comunicación para hablar de los retos y desafíos de ser madre soltera tras la ausencia de Julián Gil.

En una entrevista compartida por el programa Hoy, la actriz venezolana señaló que desempeña un rol diario, siendo Matías su mayor prioridad. Sin entrar en controversia, enfrentó las críticas por la crianza en solitario del niño.

“Es un gran reto ser mamá y papá a la vez”, dijo a secas. "Yo creo que es un reto diario: el poder cumplir con todo; con él primero, cumplir conmigo, trabajar, sacar todo adelante. Yo creo que todas sabemos el reto que tenemos diario, chicas", agregó la actriz sobre su experiencia como madre.

Cabe destacar que Julián Gil ha tenido intenciones de formar parte de la crianza de Matías; sin embargo, Marjorie de Sousa se mantiene renuente.

Marjorie habla sobre el retiro de implantes

La actriz venezolana aprovechó para exponer cómo le cambió la vida retirarse los implantes mamarios por motivos de salud. Una de las mejoras que experimentó fue la desinflamación de varias zonas de su cuerpo.

"Es la mejor opción; a mí me cambió la vida por completo; literal, la respiración, temas de inflamación, todo... la salud me cambió al cien para mejor", indicó.

La eterna disputa entre Marjorie de Sousa y Julián Gil

La relación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa terminó en 2017, poco después del nacimiento de su único hijo en común. Lo que comenzó como una separación complicada evolucionó hacia una larga batalla judicial por manutención, patria potestad y convivencia.

Con el paso de los años, ambos actores han ofrecido distintas versiones sobre el conflicto, alimentando uno de los dramas familiares más seguidos en la industria del entretenimiento hispano.

Mientras Marjorie ha mantenido una postura más reservada públicamente en etapas recientes, Julián continúa utilizando entrevistas y apariciones mediáticas para visibilizar su postura y acercarse a su pequeño.