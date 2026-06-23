Maritza Sayalero recuerda su emblemática fotografía en bikini en el Miss Universo

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“Mi mejor foto y es la foto original”, con este mensaje fue cómo la Miss Universo 1979 Maritza Sayalero, recordó un gran momento de su participación en el certamen celebrado en Australia.

Una imagen histórica

Un momento llevado a cabo en la piscina del hotel sede de aquella justa universal, en la que ella salió con un pequeño bikini en color negro y un abrigo prestado en pleno invierto, enloqueciendo a los fotógrafos y la consolidó como la gran favorita a la corona.

Maritza ha revelado en diversas entrevistas que fue un momento cumbre en su desempeñó en el certamen, ya que su espigada figura, en especial sus piernas, eran uno de sus atributos más grandes como mujer y reina de belleza.

La fotografía desde entonces ha sido un ejemplo de la belleza y fuerza de la mujer venezolana, siendo siempre resaltado por missólogos del país, ya que Sayalero fue la primera beldad criolla en ganar la codiciada corona.

Reacciones en las redes sociales

La criolla que lleva muchos años radicada en México, tiene la guardada la fotografía original que en su momento recorrió todo el mundo.

En la reciente imagen posteada por Maritza, se llenó de muchos mensajes de halagos, entre ellas de su antecesora la Sudáfrica Margaret Gardiner, quien escribió: “Recuerdo esto en Australia”.