Farándula

Maritza Sayalero presenta a nuevo miembro de su familia ¡Bienvenido!

La belleza compartió la noticia con gran entusiasmo

Por

Elvis González
Martes, 11 de agosto de 2026 a las 12:29 pm
Maritza Sayalero presenta a nuevo miembro de su familia ¡Bienvenido!
Maritza Sayalero / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1979, Maritza Sayalero, presentó en redes sociales al nuevo integrante de su familia. Se trata de un hermoso perro rescatado que lleva por nombre Saigón.

NOTAS RELACIONADAS

Cálida bienvenida

La mascota ya se encuentra disfrutando del cariño, amor y cuidados de Sayalero, presentándolo con su collar y acostado en el sillón de su residencia en México.

Maritza explicó que el perrito rescatada necesita amor y cuidados que ella junto a su familia ya le están ofreciendo.

"Saigón, mi nuevo amor", escribió la Sayalero en sus historias de Instagram, mostrando su emoción por la llegada de una mascota a su casa para compartir no solo con ella, sino también con su esposo, Raúl Ramírez, su madre, Gloria Fernández, sus hijos y nietos.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre la procedencia o raza del canino, sus más de cien mil seguidores aplaudieron verla emocionada para un compañerito y amigo.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?