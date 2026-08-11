Maritza Sayalero presenta a nuevo miembro de su familia ¡Bienvenido!

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La Miss Universo 1979, Maritza Sayalero, presentó en redes sociales al nuevo integrante de su familia. Se trata de un hermoso perro rescatado que lleva por nombre Saigón.

Cálida bienvenida

La mascota ya se encuentra disfrutando del cariño, amor y cuidados de Sayalero, presentándolo con su collar y acostado en el sillón de su residencia en México.

Maritza explicó que el perrito rescatada necesita amor y cuidados que ella junto a su familia ya le están ofreciendo.

"Saigón, mi nuevo amor", escribió la Sayalero en sus historias de Instagram, mostrando su emoción por la llegada de una mascota a su casa para compartir no solo con ella, sino también con su esposo, Raúl Ramírez, su madre, Gloria Fernández, sus hijos y nietos.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre la procedencia o raza del canino, sus más de cien mil seguidores aplaudieron verla emocionada para un compañerito y amigo.