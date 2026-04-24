Marie Claire Harp la nueva conductora estelar de Televisa-Univisión

Suscríbete a nuestros canales

¡Es oficial! La actriz y animadora venezolana, Marie Claire Harp, es la imagen del nuevo programa “¿Quién es mejor?” de Televisa-Univisión. La confirmación se dio el jueves 23 de abril en redes sociales, con las primeras imágenes de la exreina de belleza anunciando el casting.

Detalles del programa

Tras varios años laborando en México, la Miss Falcón 2013 finalmente tiene un proyecto en solitario, el cual promete enganchar al público con actos únicos y extraordinarios.

La producción del show lanzó una convocatoria abierta en México y Estados Unidos, para encontrar talentos inusuales de canto, baile, acrobacia, magia, comedia, ventriloquía, entre otros.

A través de Instagram, la criolla posteó un video repasando cómo se ha desarrollado su carrera en el país azteca, sus primeras apariciones en televisión, invitaciones a programas, participación en “La Casa de los famosos México 1”, y por supuesto, el nuevo proyecto.

El video fue acompañado con un mensaje de agradecimiento por ver materializado el sueño de conducir en solitario un programa.

Texto de emoción

“El momento llegó, el programa más importante de mi vida, siempre soñé frente al espejo con la oportunidad de este momento, Gracias Televisa-Univisión por la gran oportunidad. Domingo a domingo estaremos contigo para llevarte un show fuera de serie”, escribió.

El show se podrá ver a través del Canal de Las estrellas y las grabaciones comenzarán entre mayo y junio de este 2026.