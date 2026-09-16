Mariángel Ruiz vuelve a las aulas y muestra su nueva etapa en la UCAB

La exreina de belleza, Mariángel Ruiz, volvió a las aulas y esta vez lo hizo desde un escenario muy distinto al que durante años la convirtió en uno de los rostros conocidos de la televisión venezolana.

La maracayera compartió en sus redes sociales un carrusel de fotografías de su primer día de clases en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde continúa sus estudios de Psicología.

Mariángel Ruiz y su regreso a la universidad

La venezolana, quien obtuvo la corona del Miss Venezuela 2002 y representó posteriormente al país en el Miss Universo 2003, donde alcanzó el puesto de primera finalista, construyó después una trayectoria en televisión, teatro y otros espacios del entretenimiento.

Sin embargo, estudiar Psicología era una asignatura pendiente. Desde 2023, Ruiz ya hablaba públicamente de su experiencia como estudiante en la UCAB y explicaba que estaba disfrutando esta etapa desde una perspectiva diferente.

“Primer día de clases. Buen semestre para todos”, escribió junto al carrete de imágenes que muestra los reencuentros con sus compañeros y su casa de estudios.

¿Por qué eligió estudiar Psicología?

Durante una entrevista concedida en 2025, Mariángel explicó que la Psicología siempre había despertado su interés, pero esperó a encontrar el momento adecuado para iniciar el pregrado.

Entre las circunstancias que facilitaron esa decisión estuvo una nueva dinámica familiar. Su hija había alcanzado mayor independencia y, al mismo tiempo, Mariángel ya no tenía programas diarios de radio o televisión que ocuparan buena parte de su agenda.

La exreina de belleza también ha expresado su intención de ejercer la profesión en el futuro.