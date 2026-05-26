Mariángel Ruiz impacta al público al mostrar su talento oculto

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La animadora y exreina de belleza venezolana, Mariángel Ruiz volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar una faceta mucho más íntima y artística como lo es su evolución en el piano, un talento que no siempre ha compartido con su público.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la recordada Miss Venezuela 2002 apareció tocando “La Perla”, uno de los temas más conocidos de Rosalía. La escena rápidamente generó cientos de comentarios positivos.

Mariángel Ruiz sorprende por partida doble

“Un domingo chévere, tratando de tocarle La Perla a mi hermanita que está de visita en casa”, escribió la también actriz en la descripción del video, dejando a muchos usuarios completamente sorprendidos.

Y es que gran parte de sus seguidores desconocía que Mariángel tiene una hermana menor de 17 años llamada Camila. La revelación causó revuelo entre quienes siguen desde hace años la carrera de la venezolana y pensaban conocer todos los aspectos de su vida personal.

El piano se ha convertido en una pasión

Aunque para muchos fue una sorpresa verla desenvolverse con tanta soltura frente al piano, lo cierto es que Mariángel Ruiz lleva años conectada con este instrumento.

La protagonista de “La Viuda Joven” ya había mostrado anteriormente parte de sus avances musicales en redes sociales, especialmente durante algunas de sus clases junto a la reconocida pianista Prisca Dávila, artista destacada por su trayectoria dentro del piano jazz venezolano.

En publicaciones pasadas, Mariángel incluso compartió fragmentos interpretando el clásico “Beauty and the Beast”, dejando claro que su interés por la música ha ido creciendo con disciplina y constancia.

Su hija heredó el amor por la música

El talento musical parece correr en la familia. Hace algunos años, la también actriz mostró orgullosa en redes sociales las habilidades de su hija, Mariángel Victoria, tocando piano desde muy pequeña.

Los videos publicados por la animadora generaron miles de reacciones positivas, ya que muchos seguidores quedaron impresionados con la facilidad y sensibilidad musical de la joven.

Mariángel Victoria, ha demostrado con el paso de los años inclinación por distintas expresiones artísticas, incluyendo el diseño de modas y la música.