María Gabriela Silva y Peter Guz le pusieron voz al Despecho en Caracas

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El despecho encontró un nuevo escenario en Caracas y lo hizo con dos voces que conocen muy bien el arte de convertir una historia de amor en canción.

María Gabriela Silva y Peter Guz fueron parte de la apertura de Despecho, una nueva propuesta de entretenimiento que llegó a la capital venezolana con una fórmula que combina gastronomía mexicana, música en vivo y una experiencia diseñada para cantar a todo pulmón.

Talento nacional dio rienda suelta al Despecho

La celebración tuvo lugar el jueves 3 de septiembre en el local situado en el Centro Comercial Parque Cerro Verde, donde ambos artistas subieron al escenario para regalarle al público una noche de clásicos, rancheras y baladas.

La primera en aparecer fue María Gabriela Silva. La cantante maracayera presentó un repertorio que consiguió que el público se involucrara rápidamente con la dinámica del lugar.

Y no fueron únicamente las mujeres quienes dejaron salir el despecho, pues, los hombres también se sumaron al coro y cantaron como auténticos despechados. Silva tuvo además una participación especial al presentarse en dos oportunidades durante la velada.

La apertura reunió además a distintas figuras vinculadas con el entretenimiento venezolano. Entre los invitados especiales estuvieron Alejandra Otero, José Andrés Padrón, Isabella Rodríguez y Lion Lázaro, quienes se sumaron a una velada que mezcló música, gastronomía y celebración.

Peter Guz llevó a Alejandro Fernández a Cerro Verde

Después llegó el turno de Peter Guz, reconocido por su interpretación como doble oficial de Alejandro Fernández en Venezuela.

El cantante se adueñó de la noche con varios de los temas más emblemáticos de 'El Potrillo', llevando al público por un recorrido musical que también rindió homenaje a otras grandes figuras de la música mexicana y romántica.

La nostalgia no se quedó únicamente en Alejandro Fernández. Durante su presentación también hubo espacio para canciones asociadas con Vicente Fernández y hasta para la música de Luis Miguel.

La noche también contó con Beto Baralt, quien compartió escenario con Silva y Guz y forma parte del grupo de talentos que tendrá presencia habitual en el establecimiento.

El Despecho se drena en Caracas

La llegada de Despecho representa además la expansión internacional de un concepto nacido en México. La franquicia cuenta con más de 30 sucursales en ese país y presencia en República Dominicana, Panamá, Colombia y Guatemala.

La propuesta aterrizó en el nivel Plaza del Centro Comercial Parque Cerro Verde con una idea clara y es la de convertir las canciones de amor y desamor en una experiencia colectiva.

El establecimiento funciona desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde como un ambiente familiar y una oferta de gastronomía mexicana, mientras que por la noche se transforma en una experiencia de rumba temática.