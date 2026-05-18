Alejandro Fernández fue homenajeado en Caracas por Peter Guz

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El cantante y compositor mexicano Alejandro Fernández fue homenajeado en el Centro Cultural Chacao, por el artista venezolano Peter Guz.

Durante más de una hora, Guz interpretó emblemáticos temas y recibió en el escenario a importantes figuras de la música venezolana, para cantar los éxitos más grandes del "Potrillo de México".

Un gran espectáculo musical

El telón se abrió con Diana Patricia "La Macarena", quien fungió como anfitriona del evento musical, dando un pequeño abreboca de lo sería un show cargado de buena música, magia y talento venezolano de sobra.

Guz salió a escena con su potente voz de barítono, para rendir tributo al máximo embajador de la ranchera, en un escenario lleno de luces, banda, invitados y la energía del público, que aplaudió en cada momento del show.

Música de Alejandro

"Tantita pena" fue la canción de apertura, seguido de un enérgico saludo: "Buenas Noches Chacao. Hoy es día de despecharse y de todo lo bonito", dijo Peter.

La emoción de los presentes aumentó con un popurrí que incluyó clásicos como "Qué lástima" y "Si tú supieras", coreados de principio a fin por los asistentes.

Luego llegaron de "Qué voy a hacer con mi amor” y "Me dedique a perderte", uno de los temas más destacado de Alejandro Fernández, y el cual Guz cantó en la compañía de su corista, Rided Kredli.

Seguidamente sonaron "Estuve", "No lo beses" y “En el jardín", está última cantada con la primera invitada de la noche, la artista venezolana Delia Dorta.

El recorrido musical en honor al artista mexicano nacido el 24 de abril de 1971 e hijo del legendario Vicente Fernández, también incluyó piezas como "Eso y más", "Yo no sé olvidar", "Hoy tengo ganas de ti" (a dúo con Mary Olga Rodríguez) y "Te voy a perder".

El infaltable toque del mariachi

Para la interpretación de "Si no fuera un caballero", Peter regresó al escenario con un segundo cambio y acompañado de mariachis. En la celebración tampoco faltaron las tradicionales "Mañanitas".

El cierre del espectáculo estuvo por todo lo alto con temas como “Como quien pierde una estrella”, "Perdón niña de mi vida", junto a Beto Barald, y "Volver y Volver" a dúo con Hugo Carregal, quien junto a Guz creó una bonita dinámica de cantar con los hombres y mujeres del público.

“Gracias por venir a esta primera temporada. Muchas gracias. Los amo Caracas”, finalizó el venezolano emocionado, despidiéndose bajo la ovación de los asistentes.