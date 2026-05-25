Maquillador venezolano denuncia intento de secuestro y extorsión en Galipán

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El maquillador venezolano conocido en redes sociales como Denni Makeup, encendió las alarmas durante el pasado fin de semana luego de publicar un impactante testimonio sobre un intento de extorsión y secuestro ocurrido en Galipán, estado La Guaira.

A través de varios videos difundidos en Instagram, el profesional contó cómo una aparente contratación para un bautizo terminó convirtiéndose en una experiencia de terror que hoy comparte como advertencia para otros profesionales que realizan servicios a domicilio.

Según explicó, todo comenzó cuando una amiga le comentó sobre un supuesto cliente interesado en contratar servicios de maquillaje para un evento privado en las montañas de Galipán. La joven no podía asistir, por lo que Denni decidió aceptar el trabajo.

El miedo vivido por el maquillador venezolano

El guaireño aseguró que llegó puntual al lugar acordado; sin embargo, luego de esperar alrededor de dos horas sin recibir mayores explicaciones, comenzó a notar comportamientos extraños por parte de la persona que lo había contactado.

De acuerdo con su relato, el supuesto cliente empezó a solicitarle datos personales alegando que se trataba de un “proceso de seguridad”. Entre la información requerida, le pidieron un segundo número telefónico de contacto, y Denni facilitó el de su hermana.

Poco después, los delincuentes comenzaron a comunicarse con su familiar para exigir dinero a cambio de supuestamente “salvarle la vida” al maquillador. La maniobra alertó de inmediato a la hermana de Denni, quien logró avisarle sobre lo que estaba ocurriendo.

Tras enterarse de la extorsión, el joven decidió huir del lugar en medio del miedo y la desesperación.

En los videos compartidos en sus redes sociales, relató que salió corriendo de la zona hasta conseguir ayuda de una pareja que transitaba en moto y que finalmente lo ayudó a alejarse del sitio donde se encontraba.

“Le doy gracias a Dios que no me pasó nada grave, pero el susto fue horrible”, escribió posteriormente en Instagram, mensaje que rápidamente generó reacciones entre seguidores y colegas del mundo de la belleza.

Situaciones similares

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras la denuncia pública fue la cantidad de mensajes que recibió Denni Makeup por parte de otros maquilladores y trabajadores independientes.

Según comentó, varios colegas le confesaron haber pasado por experiencias similares relacionadas con falsas contrataciones, presuntas extorsiones e incluso situaciones que estuvieron “más cerca del peligro”.

Por su seguridad, Denni advirtió que, por los momentos no estará realizando ningún servicio, pues, prefiere recuperarse emocionalmente de lo que vivió el fin de semana.